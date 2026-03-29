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Qué le pasó a Mariale, exparticipante de A Otro Nivel, y por qué la internaron

La cantante Mariale recuerda el duro episodio que vivió a causa del bullying que sufrió en su adolescencia, lo que la llevó a estar internada para recuperarse. Luego de los 15 años, la música se convirtió en su salvación.

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Exparticipante de A Otro Nivel estuvo al borde de la muerte por trastornos alimenticios

La cantante Mariale recuerda el duro episodio que vivió a causa del bullying que sufrió en su adolescencia, lo que la llevó a estar internada para recuperarse. Luego de los 15 años, la música se convirtió en su salvación.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 29 de mar, 2026
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