Exparticipante de A Otro Nivel estuvo al borde de la muerte por trastornos alimenticios

La cantante Mariale, quien destacó por su paso por A Otro Nivel, abrió su corazón en La Red y compartió una de las etapas más duras de su vida, marcada por el bullying y las consecuencias que esto tuvo en su salud física y emocional. Desde muy pequeña, comenzó a enfrentar problemas con su peso debido a situaciones personales y de salud, lo que la convirtió en blanco de comentarios hirientes en el colegio. Estas experiencias afectaron profundamente su autoestima y la llevaron a desarrollar trastornos alimenticios.

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Por qué Mariale, de A Otro Nivel, estuvo al borde de la muerte

La artista confesó que, en medio de la presión por encajar, cayó en la anorexia nerviosa y la bulimia. “Comía en exceso y luego sentía culpa, así que provocaba el vómito”, relató sobre este ciclo que puso en riesgo su vida. La situación llegó a un punto crítico cuando su estado de salud se deterioró gravemente, al punto de estar cerca de un paro cardíaco. Ante esto, sus padres intervinieron y buscaron ayuda profesional.



Mariale tuvo que permanecer internada durante cuatro meses en una clínica, donde inició un proceso de recuperación tanto físico como emocional. Fue en ese momento cuando la música apareció como un refugio. Durante su tratamiento, comenzó a componer y encontró en el arte una forma de sanar y reconstruirse.

Con el paso del tiempo, logró superar esta etapa y celebró sus 15 años como un nuevo comienzo en su vida. Hoy, Mariale se define como una mujer fuerte y sana que aprendió del pasado e intenta generar consciencia sobre la importancia de la salud mental.





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