Ex de Kourtney Kardashian está dispuesto a quitarle el rating con nuevo programa

Hasta la fecha el reality 'Keeping Up With the Kardashians', el buque insignia del mediático clan, ha dado pie a una decena de spin-offs acerca de las andanzas por separado de sus miembros, pero ninguno de ellos se había centrado en exclusiva en Scott Disick, el ex de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos.

El nuevo programa girará en torno a una faceta poco conocida del empresario: su carrera profesional, que siempre había quedado en un segundo plano en la pequeña pantalla. El principal rol de Scott en 'KUWTK' se limitaba a realizar comentarios sarcásticos acerca de las excentricidades de su familia política, pero ahora contará con todo el protagonismo mientras demuestra su talento a la hora de ampliar su fortuna comprando propiedades inmobiliarias que reforma y saca de nuevo al mercado por un precio superior.

"Lo más probable es que se estrene el año que viene, y básicamente tratará sobre mí dedicándome a las cosas que me interesan, es decir, comprar y vender propiedades. Supongo que resultará agradable que la gente pueda ver algo un poco diferente sobre mí, y es agradable porque además se trata de algo que me apasiona", ha explicado el empresario en declaraciones al portal Radar Online.

Con un poco de suerte, su primera incursión en solitario en el mundo de la telerrealidad tendrá mejor acogida que el piloto que grabó para un posible programa titulado 'Royally Flipped' y que resultó ser un fracaso rotundo. De hecho, ni siquiera el trabajo de su ex-suegra Kris Jenner como productora ejecutiva consiguió que alguna cadena se interesara por el formato y este fue cancelado antes siquiera de emitirse.

"Las tomas de Scott visitando casas y reformándolas resultaban muy aburridas. No sabe lo suficiente acerca de renovar para rellenar todo un programa, mucho menos una serie. En 'Keeping Up With The Kardashians', Scott era muy popular entre la audiencia porque tenía un rol menor y resultaba muy divertido, pero verle junto a dos colegas... no había ninguna química", aseguraba en aquel momento una fuente al periódico The Sun.

Por: Bang Showbiz

