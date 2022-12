Ewan McGregor carga contra los falsos fans de 'La guerra de las galaxias'

Al actor Ewan McGregor, protagonista de las tres últimas entregas de la saga 'La guerra de las galaxias', le gustaría encontrarse alguna vez con auténticos admiradores de su trabajo en dichas películas, en lugar de con personas a las que solo les interesa conseguir un autógrafo suyo para poder hacer dinero vendiéndolo después.

"No he tenido ninguna experiencia con auténticos fans de 'La guerra de las galaxias'. Nunca he ido a convenciones. En este sentido, la gente que conozco es gilip****s, son personas que solo quieren que les firme fotografías para poder venderlas en internet. O como esa gente que te encuentras en las presentaciones de las películas, a la que no le importa aplastar niños contra las barreras con tal de conseguir que firmes su pu*a foto de Obi-Wan Kenobi [su personaje en 'La guerra de las galaxias']. Esos no son fans. Son escoria, parásitos y putos pajill**os", señaló a la revista Details.

El impetuoso carácter que Ewan demuestra en ocasiones es uno de los rasgos de su personalidad que más ve reflejado en su hija mayor Clara (18) -a quien tuvo con su esposa, la diseñadora francesa Eve Mavrakis, con tan solo 24 años- por lo que intenta mostrarse comprensivo cuando sus intentos por pasar tiempo con ella chocan con la rebeldía adolescente de la joven.

"Cuando eres joven crees que lo sabes todo y en cierto modo lo sabes. Lo veo en mi hija Clara, que acaba de empezar la universidad en Nueva York. La llamo cada noche cuando termina mi función [en Broadway] y le pregunto dónde quiere ir. Se pone en plan: 'Que te jo**n papá. Sal de mi vida'. Pero le digo: 'Sé que estás empezando la universidad, pero he venido a Nueva York contigo'", sentenció.