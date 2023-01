Evan Rachel Wood fue tachada de 'zorra' cuando empezó a salir con Marilyn Manson

La actriz Evan Rachel Wood no ha dudado en sacar a relucir el período de acoso y marginación en el que se vio sumida cuando dio comienzo a su ya extinta relación con el roquero Marilyn Manson, ya que buena parte de los fans y allegados al artista la atribuyeron directamente a ella toda la responsabilidad en el fracaso del matrimonio del cantante con la bailarina Dita Von Teese, además de acusarla de estar con él únicamente por interés económico y mediático.

"Tenía solo 19 años y acababa de atravesar una situación muy complicada en la que estaba tratando de definir mi identidad, como la mayoría de los adolescentes. En el momento que empecé a vislumbrarla, a la gente le dio por demonizarme y las cosas se pusieron muy feas. La gente me llamaba 'zo*ra' hasta por la calle y es imposible que esos comentarios no te duelan cuando no puedes hacer vida normal", aseguró la intérprete a la revista Rolling Stone.

A pesar de la presión a la que se veía sometida diariamente en esos turbulentos años, la estadounidense comprende ahora mejor que nunca por qué acabó en los brazos de un hombre 17 años mayor que ella y justifica la atracción que sentía por él con la necesidad de experimentar, en esos tiempos de juventud, la "libertad y el peligro" que le ofrecía tan llamativo romance.

"Conocí a alguien que me prometía libertad, emociones fuertes, y nada de juicios de valor, y la verdad es que en esos momentos yo necesitaba sentir en mis propias carnes la emoción del peligro. Un día miré a mi madre a los ojos y le dije: 'Mamá, me voy de gira en autobús durante ocho meses, quiero conocer el mundo, encontrarme a mí misma y disfrutar de una aventura alocada. Si a la gente no le parece bien, lo siento, porque no puedo vivir mi vida en función de lo que piensen los demás'", aseveró.

La controvertida historia de amor entre los dos artistas finalizó abruptamente en el año 2010, solo unos meses después de confirmar su compromiso matrimonial, una ruptura que años más tarde llevaría a Evan Rachel a contraer matrimonio con el también actor Jamie Bell y a estrenarse como madre con el nacimiento de su primogénito en el año 2013. Tras poco más de un año y medio de convivencia, la pareja anunciaba públicamente su separación.