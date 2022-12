Eva Mendes siente una renovada admiración por su madre

La actriz Eva Mendes siente un renovado respeto por su madre después de experimentar en primera persona los desafíos de la maternidad tras dar la bienvenida a su primera hija, Esmeralda (6 meses), junto a su pareja Ryan Gosling.

"Nunca sabes cuándo va a suceder algo extraño, ¿me comprendes? Y de repente ya no duerme toda la noche de un tirón y tú te preguntas a ti misma: 'Pero, espera, creía que ya habíamos conseguido dormir toda la noche, ¿qué está pasando? ¿Y por qué siempre sucede a las cuatro de la madrugada?'. Ahora entiendo muchas más cosas, y desde luego mi madre nunca recibió suficientes tarjetas diciendo: 'Te quiero, mami'. Quiero decir, sé que es extraño, pero ahora lo entiendo todo...", reveló la intérprete a la revista Women's Health.

A pesar de todas las atenciones que requiere su pequeña Esmeralda, Eva considera primordial encontrar algo de tiempo para cuidar su aspecto físico por el bien de su relación de pareja.

"No puedes limitarte a llevar chándales. Señoras, la primera causa de divorcio en Estados Unidos son los pantalones de chándal", explicó divertida.

El gran secreto de la impresionante figura de Eva no es otro que su dieta vegana, la cual intenta compaginar con una rutina de ejercicios regular.

"Hace mucho tiempo me di cuenta de que necesitaba contar con algún tipo de rutina. No me gusta, pero he conseguido aceptarlo. No he comido carne en seis años porque no estoy de acuerdo con cómo funcionan las granjas de animales. Es importante señalar que eso es únicamente lo que me funciona a mí, pero cuando renuncié a la carne me sentí automáticamente mejor. Y tras un año eliminándola de mi sistema, mi piel empezó a parecer más sana y brillante", añadió.

