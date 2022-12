Eva Mendes pide regularmente la opinión de su psicológo

La guapa Eva Mendes encuentra reconfortante hablar sobre sus asuntos personales con un profesional porque el hecho de que esa persona sea totalmente "objetiva" e imparcial le ayuda a tomar decisiones.

"Tener un terapeuta que es totalmente objetivo y que señala mis patrones de conducta ayuda mucho. Soy afortunada por tener a alguien que no solo se sienta ahí y asiente; yo necesito saber lo que piensa, que me diga lo que hago mal para solucionarlo", cuenta la actriz en el número de abril de la revista Women's Health.

Publicidad

Pero no solo le gusta contar con la opinión profesional, su familia y amigos son también parte importante de su día a día.

"Creo que hay un yo público y un yo privado. Mis hermanas y mis mejores amigos están experimentando eso ahora con Facebook e Instagram. Cuando un amigo suyo publica una foto en la que salen mal yo les digo: 'Imagínate cómo me siento yo! ¡Acostumbrense! Tengo las mismas amigas desde que tenía 12 años y desde entonces he hecho también grandes amigas. Y mi madre y mis dos hermanas mayores siempre han estado ahí diciéndome que podía lograr lo que me propusiera. Nos apoyamos las unas a las otras de la mejor manera", añade.

Seguro que ellas son sus mejores confidentes y testigos de la felicidad que embarga a Eva desde que nació su hija Esmeralda, fruto de su relación con el actor Ryan Gosling.

"Disfruto de las noches sin dormir porque supone estar tiempo con mi pequeña", pero esa comunión no cree que le dé el derecho a dar ningún consejo a otras madres: "Respeto a todas las madres. Y sé que me dirían: 'Solo llevas unos meses, así que cállate'".

Publicidad

Por: Bang Showbiz