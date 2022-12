Eva Mendes no tiene niñera porque quiere ser 'madre a tiempo completo'

La actriz Eva Mendes ha decidido prescindir de los servicios de una niñera porque prefiere ocuparse ella misma de todo lo relativo al cuidado de su hija de ocho meses Esmeralda, fruto de su relación con el actor Ryan Gosling.

"Soy madre a tiempo completo, no tengo niñera. No importa lo cansada que esté, simplemente hago lo que sea necesario", revela la actriz en una entrevista a la revista In Style.

A pesar de la inmensa cantidad de tiempo que le lleva su nuevo papel de madre, Eva siempre encuentra un rato cada día para mimarse y cuidar de su piel.

"Bueno, a veces me pongo a arreglarme a las cuatro de la mañana. Ya no tengo ningún control sobre mi horario y trato de aprovechar los ratos en los que [mi hija] está durmiendo. Me encanta ser diligente con mi rutina de belleza cada día, especialmente con mi piel. Viajo tanto que creo que es algo que me ayuda a permanecer centrada. Soy madre de un bebé y tengo falta de sueño, así que me centro principalmente en mis ojos", añadió.

A diferencia de muchas de sus compañeras de profesión, Eva no condena el recurrir a la cirugía plástica para tener un aspecto más juvenil, algo que no descarta hacer dentro de unos años.

"Yo no juzgo. Ya sabes, dentro de 10 o 20 años, ¿quién sabe qué voy a pensar que me hace falta? Estoy a favor de cualquier cosa que te haga sentir bien contigo misma".