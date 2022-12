Eva Mendes ha vuelto a tener "noches alocadas" gracias a su hija

Eva Mendes se siente "exhausta" desde el nacimiento de su primera hija, Esmeralda Amada, con Ryan Gosling hace seis semanas ya que sus noches se han convertido en toda una batalla por conseguir que su pequeña duerma unas horas.

"Creía que mis noches más alocadas habían quedado atrás hace tiempo, pero estas están siendo algunas de las más salvajes que he vivido nunca", declaró la intérprete a la revista digital Violet Grey.

Publicidad

Así que, aunque por el momento no ha recurrido a más ayuda que a la de sus familiares para cuidar de la recién nacida, Eva no descarta la posibilidad de contratar una niñera más adelante.

"Por ahora me las estoy arreglando sin una niñera pero estoy abierta a la idea de tener una en un futuro. Para mí, ser madre en esta etapa tan temprana consiste en lidiar con no poder dormir y con no saber lo que estás haciendo, y atravesar todo eso junto a ella soportando las noches sin dormir", explicó.

Una de las principales fuentes de información a las que la actriz ha recurrido para afrontar su debut en la maternidad ha sido internet, donde lee con asiduidad las experiencias vividas por otras madres para "consolarse".

"Leo las secciones de comentarios de otras madres porque encuentro mucho consuelo en ellas. Saber que no estoy sola y que otras madres han pasado por lo mismo que yo me ayuda a superarlo", añadió la actriz.

Publicidad

Por: Bang Showbiz