Eva Mendes gastó su primer sueldo para un gran viaje a España

Detrás de la cara bonita de Eva Mendes se esconde una mujer con un talento increíblemente polifacético y un abanico de intereses que va desde la moda a la arquitectura, una pasión que cultiva desde joven y que le empujó a utilizar el primer salario que ganó en su vida para viajar a España y visitar la obra de Gaudí.

"Mi casa está llena de libros de todo el mundo, y me interesa muchísimo la arquitectura. Con el primer sueldo que gané siendo jovencísima me pagué un viaje a España solo para ver las casas de Gaudí. Ahora vivo en el vecindario de Los Feliz [Los Ángeles] en parte porque allí hay muchos edificios únicos creados por uno de los arquitectos que más aprecio, Frank Lloyd", revela la intérprete en una entrevista para la edición italiana de la revista de Elle.

Pero hasta ahí llegan los detalles que la actriz está dispuesta a ofrecer sobre la vida que comparte de puertas para dentro con su pareja Ryan Gosling y su hija Esmeralda.

"Siento la necesidad de guardar para mí los momentos más privados de mi vida cotidiana y también mis valores, las dudas y las certezas. Las relaciones humanas, en mi opinión, están hechas en parte de misterio, de pudor... y exponerlas a los ojos de todo el mundo elimina esos factores", añade para justificar el secretismo con el que ella y su chico llevaron tanto su embarazo como el nacimiento de su pequeña.

Una de las pocas informaciones que ha trascendido sobre la primera experiencia en la maternidad de Eva es que será ella misma quien se ocupe de Esmeralda, ya que ha renunciado a contratar niñeras.

"Soy madre a tiempo completo, no tengo niñera. No importa lo cansada que esté, simplemente hago lo que sea necesario", revelaba la actriz en una entrevista a la revista In Style.

