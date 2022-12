Eva Mendes es adicta a las tiendas de segunda

Acaba de lanzar al mercado su primera línea de ropa para así sacar partido a su condición de icono de la moda, pero lo cierto es que Mendes, a quien le llueven los pretendientes , o siempre necesita recurrir a la alta costura para reafirmar su posición como una de las actrices más elegantes de la alfombra roja. De hecho, la propia actriz confiesa que una de sus grandes pasiones consiste en sumergirse en aquellos establecimientos que venden artículos de segunda mano, entre otras cosas para hacerse con originales prendas que le ayuden a definir su estilo en la vida cotidiana.

"No siempre llevo ropa de diseñador y, desde luego, nunca opto por ese tipo de prendas en el ámbito de mi vida privada. Podría decir incluso que muchas de las prendas que tengo en mi armario son de segunda mano, tesoros que encuentro en las tiendas de las organizaciones benéficas que suelen recibir donaciones. Soy como una arqueóloga en busca de reliquias cuando salgo de compras y entro en este tipo de establecimientos, hasta el punto de que a veces llego a casa cargada de cosas y luego no sé qué hacer con ellas", reveló la artista de origen cubano en el programa de televisión de la popular Queen Latifah.

La flamante novia de Ryan Gosling asegura que su adicción a este tipo de locales no ha parado de crecer en los últimos años, hasta el punto de que se niega a que alguien le acompañe en su labor de explorar a fondo la mercancía para no distraerse así de su apasionante tarea.

" Me tomo muy en serio la oportunidad de analizar los diversos productos que me encuentro en estas tiendas, por lo que siempre voy sola para no desconcentrarme de la misión. Salgo muy contenta cuando encuentro ropa que no solo se encuentra en un estado óptimo, sino que además me queda muy bien, aunque estoy abierta a comprar cualquier objeto que me sorprenda gratamente", añadió la extrovertida actriz.

Por: Bang Showbiz