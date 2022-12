Eva Longoria 'regaña' a sus seguidores de Twitter

Ser una de las artistas que atesora más admiradores en las redes sociales no siempre es fuente de grandes satisfacciones, como acaba de comprobar la actriz Eva Longoria al encontrarse "cientos de mensajes" en su muro de Twitter con los que algunos fans le han pedido que se interese por sus perfiles. Tras eliminar con paciencia y tesón cada uno de los comentarios que han aparecido en su espacio personal, la estrella televisiva no lo ha dudado a la hora de reprender a sus seguidores por exceder los límites del trato tan familiar que tienen con ella.

"Hola amigos, solo quería deciros que, por favor, dejéis de inundar mi perfil de Twitter con mensajes pidiéndome que siga vuestras cuentas. Si me encuentro cientos de mensajes con la misma idea y tengo que borrarlos manualmente, puedo acabar exhausta. No es agradable ver estas cosas", escribió la intérprete en la famosa plataforma para aplacar a sus fans más entusiastas.

Sin embargo, parece que las llamadas de atención de la famosa artista todavía no han surtido efecto entre algunos internautas, ya que minutos después del contundente comunicado, aparecieron nuevas muestras del magnetismo que irradia Eva entre aquellos que pueblan el universo digital.

"De acuerdo, no volveremos a mandarte más mensajes, pero no te olvides de que tienes que seguirnos", le dirigió un usuario poco antes de que otro le confesara su amor más profundo. "Te quiero mucho, Eva, llevo siguiendo tus pasos desde hace muchos años. Soy de Francia y siempre has sido mi gran modelo a seguir. Apreciaría mucho que pudiéramos hablar por aquí", reza un texto que todavía no ha encontrado respuesta por parte de la diva.

Es más probable que Eva Longoria haya quedado mucho más encantada con los recientes elogios que le ha dedicado su compañera de profesión Olivia Wilde, teniendo en cuenta que la atractiva intérprete no dudó en valorar positivamente las elecciones estéticas de la artista texana y su gran habilidad para mantener el equilibrio subida a unos tacones de vértigo.

"Eva no solo es una gran amiga mía, sino una de las personas que más me ha influido en cuestiones de estilo. Siempre aparece ante el mundo con una amplia sonrisa, radiante y exhibiendo esa actitud relajada que la hace tan adorable. Lo que no acabo de entender es cómo es capaz de andar con esos tacones tan altos que siempre lleva", reconoció Olivia a la revista Lucky.