Eva Longoria olvida sus fracasos amorosos cosiendo para su familia

A pesar de que la actriz está inmersa en la preparación de la segunda temporada de su serie 'Devious Maids', Eva Longoria ha logrado hacer un hueco en su apretada agenda para disfrutar de unos agradables días en familia en Texas, donde ha comenzado a confeccionar los trajes de Halloween de sus sobrinos.



"¡Pasando un día muy divertido junto a mis sobrinos! Es el momento de hacer sus disfraces de Halloween", escribió la artista en su cuenta de Twitter.



Entre agujas, hilos y telas, la intérprete también tuvo tiempo para compartir confidencias con su hermana Liza, por la que siente una especial devoción. "¡Un gran día junto a mi hermana Liza! Es fantástico estar de nuevo en casa", aseguró la intérprete en la popular red social.



Eva parece haber encontrado en su familia el apoyo que necesitaba para olvidar por completo al empresario Ernesto Argüello, y en el fascinante mundo de la costura, su principal refugio para olvidarse de todos los problemas amorosos. Una pasión que Eva ya ha sacado a la luz en otras ocasiones demostrando sus dotes como costurera para su círculo de amigos y familiares más cercanos.



"Mi gran talento oculto es la costura, no paro de coser vestidos para mis amigos y mis sobrinos. Las dos más pequeñas ya están llegando a una edad en la que son más coquetas y no quieren repetir vestidos, así que yo me encargo todos los años de confeccionar sus trajes de Halloween, Carnaval y de cualquier otra fiesta de disfraces. Hasta me ofrecí para arreglar el vestido de novia de una amiga que se casó hace poco. Me dijo: 'No, por favor, ¡ni se te ocurra!'", reveló la intérprete anteriormente a la edición estadounidense del Huffington Post.



