Eva Longoria estudió un máster para dar buen ejemplo a las jóvenes latinas

Una de las grandes motivaciones de Eva Longoria para lograr compaginar el intenso ritmo de rodaje de 'Mujeres Desesperadas' -serie con la que saltó a la fama- y sus estudios superiores en la escuela nocturna fue su convencimiento de que con su ejemplo podía animar a toda una generación de jóvenes latinas a continuar adelante con su educación.

"Empecé yendo a una clase y luego a otra, hasta que me dijeron: 'Vale, tienes que apuntarte a algo'. No podía ir a más clases a no ser que me apuntara a un máster. Y aunque ya tenía mi licenciatura, fue un gran logro para mí porque quería que las jóvenes latinas viesen que podía protagonizar una serie exitosa mientras iba a clases por la noche. Quería que viesen que si yo podía hacerlo ellas también", confesó la intérprete en el programa 'Cafecito' de la cadena NBC Latino.

Su pasión por el trabajo duro no ha cambiado en lo más mínimo desde que lograra concluir sus estudios de posgrado, ya que en la actualidad divide su tiempo entre su faceta como productora, su activismo político y su carrera como actriz, lo cual desde el punto de vista de Eva -quien mantiene una relación con el empresario mexicano José Bastón- no perjudica otros aspectos de su vida, como su vida sentimental o familiar.

"Soy una adicta al trabajo, pero siempre incorporo a mi familia a cualquier cosa que esté haciendo. Intento incluirles para que me acompañen. Pero cuando pienso en todo lo que hacía mi madre, criando a cuatro hijas, una de ellas con necesidades especiales, trabajando a tiempo completo y todavía siendo capaz de tener la cena en la mesa a las seis de la tarde, entonces siento que no estoy haciendo lo suficiente", concluyó.