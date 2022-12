Eva Longoria abrió camino en Hollywood para las latinas

Puede que saltara a la fama interpretando el papel de la frívola Gabrielle Solís en la serie 'Mujeres Desesperadas', pero desde entonces Eva Longoria ha sabido compaginar con gran acierto su carrera interpretativa en la gran pantalla con su intenso activismo político en favor de los derechos de la comunidad latina estadounidense.

Así que no es de extrañar que la intérprete haya acabado convirtiéndose en todo un ejemplo a seguir para miles de chicas que sueñan con poder emular un día su trayectoria, un grupo en el que hasta hace poco se incluía la actriz Stephanie Beatriz -famosa por su papel en la serie 'Brooklyn Nine-Nine'-, quien adjudica gran parte de su propio triunfo al hecho de que Eva ya hubiese abierto camino para las mujeres latinas en Hollywood.

Publicidad

"Estoy tan emocionada de que Eva vaya a participar en la serie que me he puesto a ver 'Mujeres Desesperadas' otra vez desde el principio. Ella fue una de las primeras personas que tuvo algún tipo de influencia en mi carrera. Al igual que Jennifer Lopez, Eva es una de las actrices que ha demostrado lo lejos que las latinas podemos llegar", aseguró Stephanie a Variety Latino.

En la actualidad Eva ha pasado de ser uno de los nombres habituales en las listas de las mujeres más sexys a una intérprete que puede permitirse el lujo de escoger entre decenas de proyectos, aunque ella nunca se ha arrepentido de haber conseguido triunfar a base de exprimir al máximo su atractivo físico, ya que es consciente de que su escultural figura tiene "fecha de caducidad".

"Cuando estaba grabando 'Mujeres Desesperadas' recuerdo que la gente me preguntaba: '¿No tienes miedo de que vayan a etiquetarte como la chica sexy?'. Y yo no podía dejar de pensar qué es lo que hay de malo en ello. Estoy dispuesta a aprovechar esta ola tanto como pueda, porque las mujeres tenemos una fecha de caducidad en esta industria. Por injusto que resulte, esa es la realidad. Así que si la pregunta es si me asusta que me llamen sexy, la respuesta es no. ¡Gracias a Dios por ello!", declaraba Eva recientemente durante una entrevista al periódico Los Angeles Times.

Con BangShowbiz