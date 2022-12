Eva Green envidia a las mujeres que interpreta

Aunque por los papeles que interpreta Eva Green podría pasar por ser una de las mujeres con más seguridad de Hollywood, lo cierto es que la actriz de 'Casino Royale' lidia en su vida diaria con una gran falta de confianza en sí misma. De hecho, la actriz no tiene ningún reparo en admitir que los papeles que protagoniza no tienen nada que ver con su personalidad.

"No tengo seguridad en mí misma en mi vida diaria. Tiendo a interpretar a personajes que no son como yo porque en algunos momentos me gustaría ser como ellos en la vida real. Si alguien te molesta [dentro de la trama de los personajes que interpreta], tú simplemente dices '¡Que le corten la cabeza!'", confesó la actriz a la revista HELLO!

De hecho, la intérprete comenzó a asistir a clases de teatro cuando era pequeña como medio para tratar esa falta de seguridad e impulsar su confianza en sí misma, sin sospechar que un día terminaría en la meca del cine.

"En el colegio era muy tímida, nunca hablaba e incluso me quedaba en blanco cada vez que el profesor me hacía una pregunta. Así que decidí ir a clases de interpretación para intentar fingir ser otra persona y ganar algo de confianza. Me encantaban esas clases, así que mi afición viene de ahí", reveló.