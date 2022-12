Eugenia Suárez se pone celosa cuando se separa de David Bisbal

La actriz argentina Eugenia Suárez intenta controlar su naturaleza celosa cada vez que ella y David Bisbal deben pasar unos días separados por motivos de trabajo, porque no quiere convertirse en la típica novia paranoica que no confía en su pareja.

"Soy celosa, pero de una forma lógica. No soy una chica insegura y no me gusta volver loca a la otra persona. Me muero antes de ponerme en ese lugar. Para tener una relación a distancia soy tranquila", explicó la joven intérprete durante una entrevista al programa argentino 'Intrusos' de la cadena América TV.

Cuando no están trabajando, la pareja de enamorados intenta pasar junta el mayor tiempo posible, por lo que Eugenia considera toda una suerte que su fama como actriz aún no haya llegado al país natal de su chico, lo cual le permite pasar bastante desapercibida durante sus visitas siempre y cuando no vaya acompañada por él.

"A mí no me conoce nadie, olvídate. Soy una chica más", sentenció.

Eugenia, que conoció al almeriense el pasado verano durante el rodaje del videoclip 'Tú y yo', se confiesa igual de enamorada que el primer día, gracias en gran parte a la "admiración" que siente por el carácter humilde y amable del cantante.

"Me encantó desde el primer momento, admiro mucho su personalidad. Siendo David Bisbal lo que más me gustó es cómo trataba a la gente, lo vi tan simple... Me sentí muy identificada", reconoció Eugenia.