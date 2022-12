Eugenia Suárez da por 'cerrada' su relación con David Bisbal

Para la actriz argentina Eugenia Suárez su relación sentimental con David Bisbal forma ya parte del pasado, aunque reconoce que siempre querrá al cantante almeriense.

"Mi historia con David está cerrada. Para muchos sigue abierta y no entiendo por qué. Hoy estoy separada y atravesando ese momento al igual que él. Uno no se separa pensando que va a volver, por lo menos yo. No me quemo la cabeza con el pasado y menos con el futuro", confiesa la joven a la edición argentina de la revista ¡HOLA!, donde se ha negado una vez más a aclarar los motivos de su ruptura: "Los sabemos él y yo, y con eso alcanza y sobra. No hubo infidelidad, es lo único que me interesa aclarar, porque no me gusta que ensucien a la gente. Nos separamos en buenos términos y lo voy a querer siempre".

Publicidad

Aunque en los últimos días a Eugenia se le ha relacionado con el modelo brasileño Marlon Teixeira después de que ambos comenzaran a seguirse en las redes sociales, ella insiste en que por el momento no está interesada en encontrar de nuevo el amor".

"Por ahora no. Tampoco soy una mujer que busque estar de novia, es algo que me pasa de forma natural. Me gusta estar sola. Aprovecho mucho la soledad, la disfruto y no me vuelvo loca. Me llevo muy bien conmigo misma", añade.

Por su parte, Bisbal también reiteró su cariño por Eugenia tras hacerse pública la noticia sobre el final de su noviazgo para dejar claro que no existe ningún resentimiento entre ellos.

"Si me encuentro con Eugenia por supuesto que la saludaré, la quiero mucho", aseguraba el intérprete en la alfombra roja de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en Marbella.