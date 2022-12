Estos son los nominados a los Óscar 2014

El marido de Elsa Pataky, Chris Hemsworth, y la presidenta de la Academia de Hollywood, Cheryl, Boone, han dado a conocer esta tarde la lista de los principales nominados en la 86ª edición de los premios Óscar que se celebrará el próximo 2 de marzo, candidaturas de las que destaca la presencia del cineasta mexicano Alfonso Cuarón en la categoría de mejor director -competirá con Martin Scorsese y Steve McQueen-, la nominación de Leonardo DiCaprio al premio al mejor actor protagonista por 'El Lobo de Wall Street', y la pelea entre Jennifer Lawrence y Julia Roberts por ver quién se lleva el galardón a la mejor actriz de reparto.

La contienda entre las mejores películas del año estará más igualada que nunca teniendo en cuenta que son nueve las cintas nominadas al principal premio otorgado por la meca del cine: 'Gravity', 'Dallas Buyers Club', '12 años de esclavitud', 'La gran estafa americana', 'Capitán Phillips', 'El lobo de Wall Street', 'Philomena', 'Nebraska', y 'Her'. A menos que el jurado de los Óscar esté dispuesto a sorprender a los espectadores, el gran duelo tendrá lugar entre la británica '12 años de esclavitud' (Steve McQueen) y 'La gran estafa americana', del director David O. Russell.

A pesar de que nunca ha visto recompensados sus aclamados papeles en películas de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio tiene una oportunidad de oro para resarcirse de anteriores derrotas gracias a las buenas críticas que ha recibido por 'El lobo de Wall Street', aunque en los Globos de Oro el texano Matthew McConaughey le arrebató el galardón y, en principio, parte como el gran favorito para triunfar en los Óscar, con permiso del reputado Christian Bale ('La gran estafa americana').

Entre las mejores actrices protagonistas de la temporada, la principal favorita es sin duda Cate Blanchett por su premiada interpretación en 'Blue Jasmine' (Woody Allen), aunque los aplausos recibidos por Amy Adams en la exitosa 'La gran estafa americana' la convierten en una fuerte candidata por el título. Las oscarizadas Judi Dench y Meryl Streep completan la lista de nombres en esta categoría.

La ceremonia de los premios Óscar tendrá lugar en el teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles y este año contará con la presentadora y humorista Ellen DeGeneres como maestra de ceremonias.

Lista de nominados a los premios de la Academia de Hollywood:

MEJOR PELÍCULA

"12 Years a Slave"

"American Hustle"

"Captain Phillips"

"Dallas Buyers Club"

"Gravity"

"Her"

"Nebraska"

"Philomena"

"The Wolf of Wall Street"

MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuarón, "Gravity"

Steve McQueen, "12 Years a Slave"

Alexander Payne, "Nebraska"

David O. Russell, "American Hustle"

Martin Scorsese, "The Wolf of Wall Street"

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Christian Bale, "American Hustle"

Bruce Dern, "Nebraska"

Chiwetel Ejiofor, "12 Years a Slave"

Matthew McConaughey, "Dallas Buyers Club"

Leonardo DiCaprio, "The Wolf of Wall Street"

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Amy Adams, "American Hustle"

Cate Blanchett, "Blue Jasmine"

Judi Dench, "Philomena"

Meryl Streep, "August: Osage County"

Sandra Bullock, "Gravity"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Barkhad Abdi, "Captain Phillips"

Bradley Cooper, "American Hustle"

Michael Fassbender, "12 Years a Slave"

Jonah Hill, "The Wolf of Wall Street"

Jared Leto, "Dallas Buyers Club"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Sally Hawkins, "Blue Jasmine"

Jennifer Lawrence, "American Hustle"

Lupita Nyong'o, "12 Years a Slave"

Julia Roberts, "August: Osage County"

June Squibb, "Nebraska"

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"The Croods"

"Despicable Me 2"

"Ernest & Celestine"

"Frozen"

"The Wind Rises"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

"American Hustle," Michael Wilkinson

"The Grandmaster," William Chang Suk Ping

"The Great Gatsby," Catherine Martin

"The Invisible Woman," Michael O'Connor

"12 Years a Slave," Patricia Norris

MEJOR FOTOGRAFÍA

"American Hustle," Jay Cassidy, Crispin Struthers and Alan Baumgarten

"Captain Phillips," Christopher Rouse

"Dallas Buyers Club," John Mac McMurphy and Martin Pensa

"Gravity," Alfonso Cuarón and Mark Sanger

"12 Years a Slave," Joe Walker

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"The Broken Circle Breakdown," Belgium

"The Great Beauty," Italy

"The Hunt," Denmark

"The Missing Picture," Cambodia

"Omar," Palestine

MEJOR MAQUILLAJE

"Dallas Buyers Club," Adruitha Lee and Robin Mathews

"Jackass Presents: Bad Grandpa," Stephen Prouty

"The Lone Ranger," Joel Harlow and Gloria Pasqua-Casny

MEJOR BANDA SONORA

"The Book Thief," John Williams

"Gravity," Steven Price

"Her," William Butler and Owen Pallett

"Philomena," Alexandre Desplat

"Saving Mr. Banks," Thomas Newman

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Alone Yet Not Alone" from "Alone Yet Not Alone"

"Happy" from "Despicable Me 2"

"Let It Go" from "Frozen"

"The Moon Song" from "Her"

"Ordinary Love" from "Mandela: Long Walk to Freedom"

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

"Gravity," Tim Webber, Chris Lawrence, Dave Shirk and Neil Corbould

"The Hobbit: The Desolation of Smaug," Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton and Eric Reynolds

"Iron Man 3," Christopher Townsend, Guy Williams, Erik Nash and Dan Sudick

"The Lone Ranger," Tim Alexander, Gary Brozenich, Edson Williams and John Frazier

"Star Trek Into Darkness," Roger Guyett, Patrick Tubach, Ben Grossmann and Burt Dalton

MEJOR GUION ADAPTADO

"Before Midnight," written by Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke

"Captain Phillips," screenplay by Billy Ray

"Philomena," screenplay by Steve Coogan and Jeff Pope

"12 Years a Slave," screenplay by John Ridley

"The Wolf of Wall Street," screenplay by Terence Winter

MEJOR GUION ORIGINAL

"American Hustle" Written by Eric Warren Singer and David O. Russell

"Blue Jasmine" Written by Woody Allen

"Dallas Buyers Club" Written by Craig Borten & Melisa Wallack

"Her" Written by Spike Jonze

"Nebraska" Written by Bob Nelson

