"Estar embarazada me ayudó a componer mis nuevas canciones": Shakira

"La llegada de Milan ha supuesto un cambio enorme para mí no solo por todo lo que conlleva ser madre, sino también por cómo ha afectado esta nueva faceta de mi vida a mi carrera musical. Cuando estaba embarazada, me resultaba muy fácil componer canciones. Creo que tener a Milan en la tripita me inspiraba. De hecho, en mi nuevo disco hay una canción que está dedicada a él", reveló la artista colombiana a la emisora francesa NRJ.

Tras dar a luz a su primer hijo hace ya un año - Milan celebró su primer cumpleaños el pasado 22 de enero-, la estrella latina ha tenido que compaginar las exigencias de la maternidad con las ineludibles obligaciones laborales relacionadas con el lanzamiento de su nuevo disco, 'Shakira ', y con su participación en la edición estadounidense 'La Voz'.

Tantos compromisos han convertido a Milan en el acompañante fiel de Shakira durante cada uno de los viajes que ha tenido que realizar por motivos de trabajo, por lo que no resulta sorprendente que la cantante insista en que s u pequeño estará a su lado durante los próximos conciertos de su planeada gira mundial.

"Mi hijo siempre me va a acompañar porque no lo voy a dejar atrás. Así que tendré que buscar el momento adecuado porque Milan todavía es muy bebecito y tengo que buscar la fecha que nos venga mejor para iniciar la gira", aseguraba Shakira al canal VEVO de la plataforma YouTube.

Antes de empezar a preparar sus espectáculos, la simpática artista tiene que sincronizar su agenda con la de su ocupada pareja, ya que el defensa del FC Barcelona apenas tiene tiempo libre para dedicarse por completo a viajar con su familia.

"El que no puede viajar es Gerard así que vamos a intentar ver cómo podemos llevar a cabo todo porque es un poco complicado. Es difícil ser madre y al mismo tiempo salir de gira. Pero bueno, estoy convencida de que tiene que haber alguna fórmula para poder compaginar todo", apuntaba al mismo medio.

Por: Bang Shwobiz