“Estamos trabajando hacia el empoderamiento de las mujeres”, Alejandra Borrero

Para la actriz es de gran importancia que las mujeres se sientan tranquilas en cualquier sitio, ya que el lugar más peligroso para una mujer es su casa. Sin embargo, esto debe cambiar, un cambio que se quiere lograr con el empoderamiento y el poder que debe tener una mujer en todo momento.

Nada es imposible y todo cambio se puede lograr, esta vez, Alejandra Borrero invita a todos los colombianos a que ayuden a cambiar el mundo, a través de la palabra, ya que con esta acción se puede curar, sanar, pero también destruir y violentar a una persona.

¿Este festival está ayudado a que cada día más mujeres denuncien la violencia?

“Yo creo que sí han subido las denuncias de violencia y esto habla de que más mujeres están tomando consciencia, un tema que no se puede seguir naturalizando. Si no seguimos denunciando esto puede cobrar cada día más vidas de mujeres”.

Alejandra Borrero no duda en enviar un mensaje a todas esas mujeres que están sufriendo de violencia en su casa, trabajo, y en el día a día, pues la denuncia es muy importante, pero es más significativo que todas las mujeres hablen, el silencio no es el mejor camino para salir adelante.

La recomendación de la actriz es que todas las mujeres que están viviendo violencia intrafamiliar, tomen la decisión de contarle a alguien cercano todo lo que les está pasando, porque muchas no dicen ni una sola palabra y, por esta razón, mueren sin saber qué fue lo que realmente les paso. Hay que dejar claro que la violencia intrafamiliar no es un tema privado, y la ropa sucia ya no se lava en casa.

Ella trabaja día a día para que el género femenino se empodere más, ya que una mujer empoderada es una mujer que no se deja violentar de nadie.

