¿Está Paula Andrea Betancur embarazada?

Esto dijo Vargas al respecto:

“Muchachos, anoche soñé una cosa más rara.... Soñé que la bellísima Paula Andrea Betancur estaba embarazada y, es más, en mi sueño yo la había visto en un laboratorio clínico y fue tan real, pero tan real, que hasta ella me decía que tenía cuatro meses de embarazo. Pues me tomé el atrevimiento de llamarla para saber si este sueño era premonitorio. La Señorita Colombia 1993 textualmente me dijo .... ‘ehhh.... ehhh de dónde sacaron esa información’... Yo le dije: ‘Ay qué pena fue un sueño y lo vi tan real’ y ella me dijo ‘ehhh.. ehhh, no, tranquilo y ya’, no me dijo nada más...

