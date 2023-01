Esta fue la forma poco higiénica en la que se conocieron Kristen Bell y Dax Shepard

Kristen Bell y Dax Shepard se han convertido en uno de los matrimonios más populares de Hollywood -y en uno de los más codiciados por las marcas para promocionar sus productos, todo sea dicho- gracias a su simpatía, su cercanía y al orgullo con el que presumen de su espíritu 'nerd' a través de las redes sociales.

Pero, ¿cómo se conoció una de las parejas más solidas de la meca del cine? Pues de una forma tan poco convencional como ellos mismos, según han revelado ahora por separado al mismo medio y ofreciendo una versión de los hechos muy similar que deja patente que siempre han estado hechos el uno para el otro.

"Se me acercó y me preguntó si tenía un chicle y le contesté que no, que no me quedaba ninguno. Entonces me saqué de la boca el chicle que estaba masticando y añadí: 'Solo tengo este', ¡y él lo cogió!", revelaba recientemente la actriz en declaraciones al portal Entertainment Tonight.

"Para ser exactos, no es como si le hubiese pedido que me diera el chicle que tenía. Le pregunté si le quedaba otro y como no era el caso, me dije: 'Pues me quedo con la mitad del que ya tiene en la boca'. Y eso es lo que hice", ha aclarado ahora el intérprete.

En aquel momento a Dax le quedó claro que había encontrado a la mujer de su vida, una que era tan poco escrupulosa como él, así que no se lo pensó dos veces antes de recurrir a una de sus amigas en común para conseguir el número de teléfono de la guapa estrella. Con su primer mensaje de texto también quiso comprobar si compartían además el mismo sentido del humor al presentarse de una curiosa manera: "Hola, mi nombre es Dax. He violado tu intimidad y Shauna me ha dado tu número. ¿Qué te parece?"

Y la idea funcionó en vista de que acaban de celebrar su quinto aniversario de boda.

Por: Bang Showbiz

