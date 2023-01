Esposa de Hugh Hefner sufre una terrible enfermedad causada por las garrapatas

La mujer de Hugh Hefner, Crystal Harris, ha animado a sus seguidores a someterse a pruebas de la enfermedad de Lyme, que puede afectar a la piel, articulaciones, corazón y sistema nervioso, tras enterarse de que la había contraído sin darse cuenta.

"Si alguna vez han hecho senderismo, por favor háganse las pruebas de la enfermedad de Lyme. Fui diagnosticada hace unos días y tengo un largo camino por recorrer. Supuestamente la contraes por las garrapatas, pero no recuerdo que me picaran, tener un sarpullido ni nada de eso. Lo más importante es que hay muchos de ustedes que sufren de Lyme y no son conscientes de ello. Probablemente porque las garrapatas pueden ser del tamaño de una peca. Siempre pensé que eran grandes y que se veían fácilmente. Hay muchos síntomas y cuando no se trata a tiempo puede convertirse en esclerosis múltiple, alzhéimer, párkinson, demencia y esclerosis lateral amiotrófica. Los síntomas van desde dolor en los músculos, espalda y cuello, ansiedad, fatiga, palpitaciones en el corazón, espasmos en los músculos, dolor de vejiga, problemas auditivos o de visión, nodos linfáticos hinchados, síntomas gripales, confusión y problemas de memoria. Tener solo uno de estos podría significar que tienes Lyme. Por favor, vayan a hacerse las pruebas", escribió en Instagram junto con una foto de un tubo con garrapatas.

Crystal, quien se casó con el magnate del imperio Playboy el 31 de diciembre de 2012, se siente aliviada de haber sido diagnosticada después de años escuchando que "estaba todo en su cabeza".

"Es una enfermedad con la que muchas personas están conviviendo y se ha convertido en una epidemia. Siempre pensé que era hipocondriaca. Los médicos me decían que era solo 'estrés' y 'cosas mías', pero al final lo averigüé y ustedes también pueden. La enfermedad de Lyme también está relacionada con la sífilis y puede ser transmitida sexualmente y de madre a hijo durante el embarazo", añadió.