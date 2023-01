¡Escándalo! Integrante de las Kardashian podría tener VIH

Hace unos días, los medios de comunicación se centraron nuevamente en la familia Kardashian por la inesperada ruptura de Kylie Jenner y el cantante Tyga. Sin embargo, días después la joven negó la noticia al publicar una foto de ambos en sus redes sociales.

Sin embargo, la historia no es así de sencilla. Aparentemente, luego de que Charlie Sheen anunciara ante la prensa que había sido diagnosticado con VIH, Kris Jenner entró en pánico porque recordó que Tyga había tenido relaciones con Mia Isabella, una transgénero que habría sido una de las parejas sexuales del protagonista de Two And A Half Men.

Por las presiones de su madre, Kylie habría confrontado a Tyga, ya que su relación con Mia habría sido luego de estar con Sheen, lo que elevaría las probabilidades de contagio. Sin embargo, él negó cualquier encuentro sexual con la transgénero y ahora volvieron a estar juntos.