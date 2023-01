“Es un descanso, no es una separación”: chicos de One Direction explican su decisión

Los componentes del grupo One Direction -Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson- tienen planeado utilizar el merecido descanso profesional que se tomarán el año que viene para recargar pilas después de "la locura" que han vivido los últimos cinco años.

"Básicamente, las cosas con One Direction están así: hemos vivido cinco años que han sido una locura. Ahora todos necesitamos desaparecer para convertirnos en una especie de viejos reclusos chalados y regresar más tarde con unas barbas gigantescas. Ese es el plan", explicó Niall al suplemento Style del periódico The Times.

A pesar de haber tomado la decisión de alejarse de los focos durante una temporada, todos los chicos del grupo están convencidos de que volverán a reunirse en un futuro.

"Es un descanso, no es una separación. No vamos a irnos a ningún sitio. En cinco años hemos salido cuatro veces de gira, hemos lanzado cinco discos y hemos hecho películas. No he tenido ni tiempo de ver películas porque siempre tenemos algo más que hacer. Soy consciente de que toda esta locura nos ha sucedido a nosotros y todavía no he logrado asimilarlo. No podemos contestar a las preguntas adecuadamente porque todavía no somos conscientes de todo. Solo queremos un pequeño descanso. No sé si alguien más lo ha notado, pero Katy Perry no ha hecho nada en todo el año", apuntó Liam.

Por: Bang Showbiz