“Es inevitable la soledad que siento después de la partida de Lola”: Florinda Meza

“Estoy más sola que El Chavo del Ocho el Día de las Madres”, menciona Florinda Meza en una entrevista que concedió a un medio de su país, donde comenta los detalles de su vida desde la partida de su esposo y la tragedia de su perrita Lola.

"Mis perros son mi compañía, yo no tuve hijos... ellos son el equivalente", mencionó “Doña Florinda” sobre el sentimiento que siente por los animales que ha tenido y su dolor por la partida de Lola.

Además de ser su compañera fiel, Lola se convirtió en un apoyo bastante grande después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, conocido por su gran papel como “El Chavo del Ocho”. Además de hablar sobre sus animales que han partido de este mundo, habló sobre su ex marido diciendo que le hace una falta enorme.

Así está ahora, pero "arregladita", como dice ella. Espero que todo esto la calme. pic.twitter.com/emybwTp — Roberto G. Bolaños (@ChespiritoRGB) July 12, 2011

¿Quién podrá defenderla de este tema tan terrible de la soledad? Por ahora, la ex mujer de Roberto Gómez está pasando su pena reciente, además de no poder pensar en otra cosa que no sean sus “hijos” y lo sola que se quedó.