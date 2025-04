Actriz colombiana revela que fue víctima de abuso a los 6 años por parte de un profesor

Erika Glasser, recordada por su paso en Padres e Hijos, regresa a la pantalla grande con En lo profundo, una película que, sin buscarlo, la lleva a confrontar su propio dolor.

"Yo nunca he hablado de esto, me dan nervios decirlo. Fui víctima de abuso cuando estaba pequeña, por un profesor. Me sentía asqueada, me alzaban todo y ya, como si no pasara nada. En el colegio vivía con miedo de que llegara este personaje, pero sabía que no estaba bien", relata entre lágrimas.

Erika guarda silencio por años, sin atreverse a contarlo ni a su madre ni a su hermana. Sin embargo, el peso de esa herida empieza a notarse: por mucho tiempo, se culpa a sí misma por lo ocurrido, solo por ser mujer.

En 2023, tras separarse de su esposo —un hombre menor que ella—, empieza a entender patrones profundos en su vida amorosa: elegía parejas más jóvenes para protegerse, para no sentir vulnerabilidad.

"Mi relación con los hombres mayores estaba completamente destruida. No quería que me abusaran, era mi lógica", explica.

Hoy, después de cuatro años en Estados Unidos, Erika abraza su historia con valentía. Aunque en su momento se quedó por amor, ahora entiende que cada paso fue necesario para llegar al lugar donde está: dándose una nueva oportunidad para amar y para sanar.

