Entrenadora personal de Kim Kardashian desobedece órdenes de Kanye West

El rapero Kanye West entró en cólera al conocer que la entrenadora personal de su mujer no veía bien que Kim Kardashian perdiera siete kilos, llegando incluso a sugerir que debían buscar otro preparador físico que no cuestionara sus deseos.

"Kanye se volvió hoy loco con la entrenadora. Ella dijo: 'Ni hablar, no puedo imaginarte siete kilos más delgada'. Y Kanye respondió: 'Espera un momento, ¿tú eres la entrenadora y me estás diciendo que no puedes imaginártela siete kilos más delgada?'. Así que (Kanye) dijo que teníamos que encontrar otro entrenador porque 'si te digo que tiene que adelgazar los dedos de los pies, tú tienes que conseguir una p*ta pesa para los dedos de los pies'", explicaba Kim a su hermana Khloé Kardashian durante el episodio de 'Keeping Up with the Kardashians' emitido este domingo.

Ambas hermanas también comentaron el excesivo derroche de dinero que acababa de hacer su padrastro, Bruce Jenner, gastando 30.000 dólares en modernizar su quad. Sin embargo, el exatleta se excusó asegurando que ahora está disfrutando de la libertad financiera que le ha dado haberse divorciado de Kris Jenner tras 24 años de matrimonio.

"Durante todos estos años he tenido que pedir permiso para comprar hasta un pequeño tornillo para mi helicóptero. No tuve que pedir permiso (para mejorar el quad)... Y esa es una sensación muy buena", confesó Bruce, aunque tanto Kim como Khloé seguían preocupadas por el enorme gasto de su padrastro: "La última vez que estuvo solo estaba lleno de deudas".

Por: Bang Showbiz