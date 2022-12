Enrique Iglesias y Anna Kournikova, ¿en crisis?

La relación sentimental de 12 años entre el cantante Enrique Iglesias y Anna Kournikova parece no pasar por su mejor momento, ya que la extenista podría sentirse frustrada porque el artista se niega a pasar por el altar, hecho por el que estaría dispuesta a terminar su largo noviazgo.

"Están a punto de romper. Anna está cansada de esperar a que él se decida si se quiere casar o no. Han estado juntos durante mucho tiempo y tiene la sensación de que la boda nunca se va a celebrar. Está dispuesta a dejarlo", confesó una fuente al diario New York Post.

Sin embargo, el informante todavía conserva ciertas esperanzas de que la mediática pareja logre superar este obstáculo ya que no es la primera vez que salta algo así.

"Este tema ya ha salido antes y han logrado arreglar las cosas y volver a estar juntos. El tiempo lo dirá", afirmó.

A pesar de la insistencia de la deportista en contraer matrimonio, Enrique Iglesias siempre se ha mantenido firme en su decisión de no casarse porque considera que no es importante darse el 'sí, quiero' en una ceremonia para demostrar el amor que siente por alguien.

"Nunca he pensado que el hecho de estar casado supusiese alguna diferencia. Quizás es porque viví el divorcio de mis padres. No creo que quieras más a alguien por el simple hecho de tener un trozo de papel. Hoy en día no es un tabú tener hijos fuera del matrimonio. Lo que realmente marca la diferencia es que seas un buen padre", confesaba a la revista Parade.

