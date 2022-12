Enrique Iglesias prefiere cantar en español que en inglés

Aunque siempre ha presumido de manejarse como pez en el agua tanto en la industria musical latina como en la anglosajona, Enrique Iglesias no puede evitar sentir una mayor afinidad con la lengua española cuando se trata de cantar sobre el escenario, una preferencia que sin embargo no le impide componer sus temas con mayor soltura en inglés.

"En ocasiones me resulta más fácil cantar en español, pero me parece más fácil escribir mis temas en inglés, aunque soy consciente de que resulta una contradicción. Llegué a Estados Unidos cuando tenía nueve años, así que siempre he tenido la sensación de que no hablo bien ni español ni inglés, pero sí que creo que mi gramática inglesa es mejor, quizá sea esa la razón", confesó el artista durante una entrevista radiofónica con el locutor Kenny B, en la que no dudó en bromear con las dificultades fonéticas que le supone el bilingüismo: "Mi acento sigue siendo muchísimo mejor en español que en inglés pese a todos estos años".

Publicidad

Es precisamente esa habilidad para cambiar de su idioma natal a la lengua de Shakespeare lo que, desde su punto de vista, le ha ayudado a cimentar una longeva carrera que le permite seguir triunfando de un gran éxito entre las nuevas generaciones a pesar de tener 39 años, algo que Enrique también atribuye a su capacidad para superar los momentos de bloqueo artístico con un sencillo truco.

"Es difícil trabajar en dos idiomas, pero también tiene sus ventajas: cuando te atascas con algo en español, cambias al inglés y viceversa. Pero también hay cosas que están hechas para ser dichas en español, o al contrario. Al final lo mejor de todo es que, cuando puedes combinar las dos lenguas y la mezcla funciona, acabas con algo muy bueno, como creo que ha sucedido con el tema 'Bailando'", concluyó.