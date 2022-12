Enrique Iglesias es el 'culpable' de que Cristian Castro cante en inglés

La meteórica carrera internacional de Enrique Iglesias ha servido para abrir las puertas del mercado anglosajón a incontables artistas latinos al mismo tiempo que les inspiraba para atreverse a mezclar el español y el inglés en sus temas, por lo que resulta justo adjudicarle a él la 'culpa' de que el controvertido Cristian Castro haya decidido ahora animarse a lanzar un disco en la lengua de Shakespeare.

"Quiero hacer algo de dance similar a lo que hace Enrique Iglesias, que me está gustando mucho. Me quiero poner a tono con ello. Es la primera vez que canto en inglés y me da mucha emoción, ¡estoy nervioso! Pero me quiero atrever [a hacerlo] porque, gracias a Dios, estuve en una escuela donde me enseñaron bastante vocabulario y gramática, por eso sé un poquito de inglés", confesó en el programa 'Hoy' de la cadena Univisión el intérprete mexicano, quien últimamente ha sido más famoso por sus polémicas fotografías en las redes sociales, incluyendo en tanga, que por su carrera musical.

Publicidad

No deja de resultar curioso que Enrique haya sido el gran ejemplo que siguen muchos otros cantantes cuando deciden publicar discos en inglés, teniendo en cuenta que él ha reconocido en varias ocasiones que, de poder elegir, preferiría cantar en español.

"En ocasiones me resulta más fácil cantar en español, pero me parece más fácil escribir mis temas en inglés, aunque soy consciente de que resulta una contradicción. Llegué a Estados Unidos cuando tenía nueve años, así que siempre he tenido la sensación de que no hablo bien ni español ni inglés, pero sí que creo que mi gramática inglesa es mejor, quizá sea esa la razón", explicaba Enrique en una entrevista radiofónica con el locutor Kenny B.