Enrique Iglesias considera el sexo 'vital' en una relación

Para el cantante español Enrique Iglesias -que mantiene una relación con la extenista Anna Kournikova desde 2001- el amor no funciona si no va acompañado de sexo, tal y como él mismo reveló a la revista Attitude al ser preguntado con qué no podría vivir de las dos cosas que nombra el título de su último álbum: 'Sex + Love' [Sexo + Amor]: "¡Es una pregunta difícil! Algunas parejas dirían que el sexo no es tan importante, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¡El sexo es extremadamente importante! El sexo te mantiene vivo, pero obviamente sin amor... Creo que es necesario un equilibrio entre ambos. Pienso que demasiado sexo puede ser malo, pero solo amor por sí mismo puede ser muy difícil, si estás en una relación sería muy complicado sobrevivir. Estoy convencido de que se necesitan las dos".

La música de Enrique Iglesias se ha vuelto más arriesgada en los últimos dos discos y admite que sus letras atrevidas y sus vídeos sexys -en el último, 'I'm a Freak', se le ve acariciando el trasero de una chica- son un reflejo simple y honesto de la realidad.

"Si me dices hace diez años que iba a cantar una canción llamada 'Tonight (I'm F**king You)' ['Esta noche voy a foll**te'], te hubiera dicho que estabas completamente loco. Pero cuando canté esa canción me enamoré de ella. Pensé que era muy directa y real. ¡Cuántas veces hemos pensado en decírselo a una persona pero no hemos tenido las agallas para hacerlo! Creo que hay honestidad en ella. Y por eso mismo he llamado a este disco 'Sex + Love', porque el sexo puede ser divertido, puede ser bruto, pero es honesto", apuntó.

El hijo de Julio Iglesias reconoce que hay gente a la que le parece demasiado "inmaduro", pero él insiste en que se trata de la vida real.

"Alguna gente podría decir: 'Oh, es muy inmaduro que digas eso' o '¿Por qué hay tanta gente desnuda en esa fiesta volviéndose locos y bebiendo?', pero yo digo: 'Tío, ¡es solo parte de la realidad!'", añadió.