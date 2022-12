Enrique Iglesias comparte los 'peligros' de subir fans al escenario

La peculiar costumbre que tiene Enrique Iglesias de subir a varias de sus fans al escenario le ha llevado a protagonizar divertidas anécdotas a lo largo de su carrera profesional, ya que su evidente atractivo desata la locura entre sus seguidoras más atrevidas y pasionales.



"Siempre voy a recordar el momento en el que una admiradora a la que subí al escenario me levantó la camiseta y empezó a chuparme el torso. Me quedé profundamente impactado, aunque reconozco que al principio me gustó un poco. Aunque excitarte delante de miles de personas no es que sea tarea fácil", bromeó el artista durante una entrevista con la emisora estadounidense 99.7 NOW.



Aunque no todas las féminas que asisten a sus conciertos llegan a esos extremos para disfrutar de su ídolo, el artista revela que alguna de ellas se ha atrevido a agarrar su pantalón e incluso a tocar su trasero encima del escenario, una actitud que normalmente cuenta con la aprobación de la estrella del pop.



"Muchas de las que suben al escenario te intentan tocar y siempre me suelen rozar el trasero. Yo les dejo, por supuesto", admitió el artista entre risas.



La proximidad y la gran complicidad que muestra hacia sus fans tanto en sus actuaciones como fuera del escenario -Enrique ha llegado incluso a brindar a sus seguidores la oportunidad de grabar con él un videoclip de su próximo proyecto musical- se debería a su decisión de disfrutar cada segundo de su vida profesional como si fuera el último.



"Cuando estoy en el escenario me gusta entregarme al máximo y acercarme a los fans. Siempre trato de disfrutar en todas mis actuaciones y de pasármelo bien. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que te subas a un escenario, así que intento aprovecharlo al máximo y entregarme al cien por cien", revelaba el hijo de Julio Iglesias a la emisora estadounidense KIIS-FM.



