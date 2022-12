Enrique Iglesias aprueba que sus fans se vuelvan 'locas' en su presencia

Una cosa es intentar mantener una relación cercana con los fans y otra muy distinta lo que hace Enrique Iglesias, quien cree firmemente que sus entregadas admiradoras tienen todo el derecho del mundo a enloquecer hasta extremos insospechados cuando por fin logran conocerle en persona, aunque en ocasiones todavía logren sorprenderle con las locuras que algunas de ellas están dispuestas a cometer con tal de acercarse a él.

"Adoro a mis admiradoras, y tienen todo el derecho de volverse locas conmigo. Créeme, siguen sorprendiéndome cada día con su capacidad para acercarse más y más a mí", confesó el cantante al periódico Miami New Times.

Publicidad

De hecho, a Enrique jamás se le pasaría por la cabeza enfadarse con alguna de sus seguidoras por propasarse físicamente con él, una situación que se produce más a menudo de lo que se podría esperar debido en parte a la costumbre del artista de subir al escenario a alguien del público en cada uno de sus conciertos.

''Muchas de las chicas que suben al escenario te intentan tocar, y siempre me suelen rozar el trasero. Yo les dejo, por supuesto. Siempre voy a recordar el momento en el que una fan a la que subí al escenario me levantó la camiseta y empezó a chuparme el torso. Me quedé profundamente impactado, aunque reconozco que al principio me gustó un poco'', aseguraba tiempo atrás el intérprete durante una entrevista en la emisora estadounidense 99.7 NOW.