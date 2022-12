Enrique de Inglaterra confiesa su miedo a hablar en público

El príncipe Enrique tiene miedo de hablar en público. El hijo del príncipe Carlos de Inglaterra ha hecho estas declaraciones en el marco de la campaña Feel No Shame (No sientas vergüenza), destinada a reducir el estigma asociado al SIDA y lanzada en el Día Mundial del Sida.

En un vídeo hecho público hoy se ve al joven pelirrojo exponer su mayor temor:

"Mi secreto es, lo creáis o no, que me pongo increíblemente nervioso antes de hablar en público. Sin importar cómo de numerosa sea la audiencia. Y aunque me esté riendo y ande haciendo bromas todo el rato, me pongo muy nervioso, incluso ansioso, antes de entrar en esas salas llenas de gente en las que voy de traje".

Enrique de Inglaterra, de 30 años, es solo una cara conocida más de las muchas que han querido dar a conocer un detalle íntimo de sí mismos con el fin de mostrar solidaridad con los millones de personas que sufren el sida en todo el mundo. La idea de esta iniciativa es animar a la gente que padece la enfermedad a buscar ayuda, con el objetivo de que el virus no se extienda.

Otros famosos a los que se verá 'desvelando' sus miedos son Nicole Scherzinger, Paloma Faith y Gemma Arterton.