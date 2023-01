En busca del amor: Caitlyn Jenner sueña con encontrar su ‘príncipe azul’

A pesar de que Caitlyn Jenner, conocida como Bruce antes de su cambio de sexo, tiene a sus espaldas tres matrimonios con mujeres fallidos, ahora le gustaría rehacer su vida sentimental junto a un hombre, aunque está convencida de que ninguno estaría dispuesto a mantener una relación con ella.

"¿Puedes imaginarte qué sucedería si tuviera una cita y me vieran saliendo de un cine un miércoles por la noche de la mano de alguien? Creo que me lo harían pasar mal y también sería duro para él. Es un tema muy complicado por culpa de la prensa. No conozco a ningún hombre que estuviera dispuesto a pasar por algo así", explicó Caitlyn en el primer capítulo de la segunda temporada de su reality, 'I Am Cait'.

Publicidad

Además, también confesó que ya no le interesa mantener relaciones sentimentales con mujeres: "Ya he pasado por eso. Tengo tres exmujeres muy fuertes. No me veo con otra... ahora puedo tener un exmarido".

Caitlyn Jenner agradece a su club de campo por aceptar su cambio de sexo

A Caitlyn todavía le resulta muy difícil hablar de su sexualidad públicamente.

"Hablar de mi sexualidad es muy duro para mí. Me dan ganas de encogerme y esconderme. Si mantuviera una relación con un hombre me gustaría que me tratara como a una mujer. Que me abra las puertas, todo ese tipo de cosas tradicionales en una relación entre un hombre y una mujer".

Publicidad

Te puede interesar:

Caitlyn Jenner lamenta no haberse sincerado con su padre sobre su transexualidad