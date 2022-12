Emma Watson necesitó un retiro de silencio antes de terminar con su pareja

Poco antes de su ruptura con el jugador de rugby Matt Janney el pasado diciembre tras un año de relación, la actriz Emma Watson viajó a las Montañas Rocosas de Canadá para pasar una semana en un centro haciendo voto de silencio.

"Me sentía realmente incómoda, incluso antes de que mi relación acabara. Fui a un retiro de silencio porque realmente quería averiguar cómo estar en casa conmigo misma", confiesa Emma en la edición británica de la revista Vogue, donde describió la ruptura como algo "horrendo".

Publicidad

La protagonista de 'Harry Potter' no cree que su fama haya influido negativamente en sus relaciones ya que sus parejas la han tratado siempre bien a pesar de su popularidad.

"Los novios o parejas que he tenido me han hecho sentir generalmente muy querida. Me han hecho crecer. No he visto que todo lo que hago o lo que soy me haya hecho sufrir en mi vida amorosa. Pero sí creo que es muy condescendiente hacia los hombres".

Por: Bang Showbiz