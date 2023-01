Emily Estefan sigue los pasos de su madre con el lanzamiento de su nuevo sencillo

A diferencia de otros hijos de celebridades, Emily Estefan nunca ha tenido la sensación de que su familia sea diferente de la del resto de jóvenes de su edad porque sus padres, Emilio y Gloria Estefan, siempre han hecho hincapié en que la rutina diaria de su hogar sea lo más sencilla posible.

"Soy afortunada de tener el apoyo de mi familia. Lo más importante para mí es estar rodeada de las personas correctas. Somos una familia normal, en el sentido de que vivimos una vida simple, pero estamos locos. Vivo cada día intentando ser una buena persona y aplicar los principios en los que creo", explicó la joven a People en Español.

Ahora Emily -que celebró este fin de semana su 21 cumpleaños con una fiesta en el club Ball & Chain de Miami junto a sus padres, su abuela y sus amigos- espera poder seguir los pasos de su madre labrándose su propio camino en la industria musical, para lo que es consciente de que tendrá que ganarse el respeto del público con su primer tema, 'F#ck To Be'.

"21 para mí tiene un significado espiritual. Es hora de que la gente se dé cuenta de que ya no tengo cinco años, aunque a veces me sienta así. Quiero que me vean bajo otra luz. Hay una gran diferencia entre ser tomada en serio y ser percibida como una niña. Este es un paso hacia ese cambio", añadió.

Por el momento, Emily ya ha conseguido ganarse la aprobación de su famosa madre, que este fin de semana quiso felicitarle públicamente por su cumpleaños asegurando que se siente muy orgullosa de ella.

"¡Feliz cumpleaños, mi chiquiflea! No puedo creer que hoy ya cumplas 21 años. Y aunque está claro que el tiempo no espera por nadie, yo he tenido el privilegio y el placer de ser tu mami y de disfrutar cada momento de tu existencia. Te quiero mucho y no podría estar más orgullosa de la niña que has sido y de la mujer en la que te has convertido", le aseguraba la cantante a su hija a través de Instagram.

Por: Bang Showbiz