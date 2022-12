Emilia Clarke se prepara para rodar 'Juego de tronos' escuchando música rap

La actriz Emilia Clarke se prepara mentalmente para meterse en la piel de Daenerys Targaryen escuchando música rap antes de rodar sus escenas en la serie 'Juego de tronos'.

"Escucho mucho gangsta rap antes de rodar. Como Tupac, Biggie... Pero también me pongo algo de Florence [+ the Machine] y Beyoncé, cómo no. Una vez intenté escuchar a Eminem, pero era demasiado. Lo hago si me despierto un día pensando: 'No me siento particularmente malota esta mañana. Coolio, Biggie, ¿podéis ayudarme? Cuando estás grabando una gran escena, intentando motivar a cientos de extras, tienes que ponerte en plan gangsta", explica la intérprete a la revista GQ.

De cara a la próxima temporada de la exitosa serie, Emilia espera que su compañero Kit Harington retome su personaje de Jon Nieve después de que este fuese aparentemente asesinado en el último capítulo. Para ello, la actriz tiene unas cuantas sugerencias sobre cómo podrían devolverle a la vida los guionistas.

"Tenemos a la Sacerdotisa Roja, pero el problema es... ¿en calidad de qué le haría volver? Tiene que haber algo beneficioso para ella ahí para que lo haga. Digamos solo que soy optimista", comenta.

Gracias a la peluca rubia platino que luce en la ficción, a Emilia apenas la reconocen por la calle y por eso le resulta muy divertido contemplar el revuelo que se genera alrededor de sus compañeros de rodaje cuando sale con ellos.

"Siempre resulta gracioso salir por ahí con Kit [Harington] porque resulta muy fácil reconocerle. Fuimos juntos a un concierto de FKA twigs y fue una locura. Cuando fui al baño, a cada lado del cubículo había chicas comentando: '¡Ese de ahí fuera es Jon Nieve! No sé quién es esa chica con la que está...'".