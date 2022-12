Elton John y David Furnish se casarán en mayo

Aunque el cantante Elton John y el cineasta David Furnish formalizaron su relación en 2005 al pasar por el registro civil -convirtiéndose así en una de las primeras parejas homosexuales de hecho en el Reino Unido-, los dos artistas están deseando volver a vivir un momento parecido ahora que el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido legalizado en el país. Sin embargo, en vez de protagonizar una ostentosa boda, la pareja está pensando en disfrutar de un enlance íntimo junto a sus hijos, Zachary (3 años) y Elijah (14 meses), y un par de amigos. "Nos gustan las celebraciones grandes, los espectáculos con mayúsculas. Hace ocho años reunimos a 650 personas el 21 de diciembre en nuestra casa de Windsor [para la ceremonia civil]. Pero con los niños, todo es diferente. Creo que lo que haremos será ir directamente a cualquier ayuntamiento de Inglaterra en mayo, llevarnos a los niños y a un par de testigos y pasar el día todos juntos", aseguró David al periódico Las Vegas Review-Journal. La pareja no ha proyectado un entusiasmo excesivo sobre la idea del matrimonio al tener claro que el hecho de estar casados no va a alterar sustancialmente su vida en común, pero ambos están decididos a dar el paso para animar a otras parejas homosexuales a expresar su amor sin miedo ni limitaciones. "No sentimos la necesidad de llevar nuestra relación a un nuevo nivel, pero ya que estamos comprometidos a estar juntos durante el resto de nuestras vidas, creemos que el gesto puede tener un gran simbolismo y servir de ejemplo a los demás. Hay que aprovechar este importante cambio en la legislación y abrir el camino a una nueva era", explicó al mismo medio. Sin embargo, la esperada boda entre Elton John y David Furnish también colmará aquellos sueños de juventud que el cineasta ya había renunciado a perseguir. "La verdad es que llegó un momento en el que me resigné a tener una vida diferente a la de los demás. Fue un reto muy difícil de asimilar porque yo quería lo que mis padres tenían. Vengo de un matrimonio maravilloso, mis padres siguen locamente enamorados tras 60 años casados. Provengo de una unión muy feliz entre dos personas que se aman, y quería que mis hijos disfrutaran del mismo tipo de entorno", apuntó. A solo unas semanas de convertirse oficialmente en una pareja casada, David y Elton recuerdan sus casi 20 años de relación como un camino lleno de tantas alegrías como dificultades, pero al fin y al cabo una senda dirigida a un final feliz. "Estamos viviendo momentos extraordinarios. Dios mío, hace 20 años, cuando empecé a ver a Elton, si me hubieras preguntado si iba a poder casarme o tener hijos, te hubiera dicho que era algo impensable, literalmente inimaginable", añadió.