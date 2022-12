Elton John reducirá el número de conciertos para pasar más tiempo con su familia

El cantante británico de 66 años está pensando en reducir su ajetreada agenda y realizar giras más cortas, debido a que el gran número de conciertos que da no le permite pasar tiempo junto a su marido, el productor de cine David Furnish, y sus dos hijos, Zachary y Elijah.

"Ha llegado el momento de dar menos conciertos y así tener más tiempo para mi familia. Es una decisión que tomo conscientemente aunque sé que soy adicto a mi trabajo, a viajar y a actuar", comentó el intérprete al periódico The Sun.

El popular artista también quiso subrayar que sobre todo es hora de bajar el ritmo de viajes, aunque sabe que todo lo que haga a partir de ahora le va a parecer insuficiente.

"Sé que dar un solo concierto me sabría a poco. No me conformaría, es parte de mi naturaleza. Pero luego estoy con David y le digo 'estoy cansado'. Tanto viajar me está matando y la verdad es que no puedo más. Nunca he tenido tiempo ni de oler una rosa", explicó el cantante al mismo medio.

La estrella de rock, que este verano se vio obligada a cancelar diferentes conciertos debido a una apendicitis, admite que dejar a un lado los escenarios le permitirá hacer cosas nuevas.

"Quiero hacer otras cosas, como llevar a mi hijo al colegio y pasar más tiempo con David. También tengo en mente realizar proyectos que tal vez debería haber hecho tiempo atrás, como grabar un álbum de piano o algo distinto a mis trabajos anteriores. Si uno va a ser Elton John, tiene que serlo hasta el final", afirmó.

Por: Bang Showbiz