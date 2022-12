Elton John hubiera preferido tener hijos antes

El cantante británico Elton John está feliz en su papel de padre y por tal razón no hace caso a las críticas que le llegan por haberse dado a la paternidad a una edad tan tardía. El artista de 66 años --quien comparte dos hijos: Zachary (3 años) y Elijah (6 meses) con su pareja David Furnish-- está convencido de que puede suplir el factor edad con el inmenso cariño con el que está criando a sus hijos.

"Fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Hubiera deseado haberlo hecho 20 años antes, porque no soy precisamente joven. Entiendo a los que nos critican por haber tenido hijos tan tarde pero al diablo con ello. Podemos dar a estos niños mucho amor", aseguró.

"No serán adolescentes cuando yo tenga 70 años, sino que lo serán cuando tenga 80. Pero no me importa", afirmó rotundo el artista durante la ceremonia en la que recibió el premio Brits Icon por su contribución a la música.

Elton John y David Furnish habrían pagado 27000 dólares a una madre de alquiler para poder tener a su primer hijo, nacido en 2010. Y algo más, 31000 dólares, volvieron a pagar a la misma mujer para que tuviera a su segundo hijo, quien nació el pasado mes de enero.



