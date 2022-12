Elsa Pataky nunca piropea a Chris Hemsworth

La actriz Elsa Pataky nunca piropea a su sexy marido Chris Hemsworth porque no quiere que el actor de 'Thor' se convierta en un engreído, y aunque haya sido nombrado el Hombre Más Sexy por la revista PEOPLE el año pasado, a la española le gusta bromear recordándole que en su país natal ella también estuvo considerada durante muchos años como la mujer más deseada.

"Es divertido cuando se trata de tu marido. Para mí, lo verdaderamente sexy está en el interior de la persona. Por supuesto que creo que [Chris] está muy en forma y que es guapo, pero nunca se lo voy a decir porque se volvería un... ¿cómo lo decís? ¿engreído? Me diría, ¿qué piensas de eso? [Ser el Hombre Más Sexy]. Y yo le respondería, 'Bueno, yo he sido la mujer más sexy de España durante muchos años'. Estoy bromeando", afirmó divertida Elsa a la revista Women's Health.

La bloguera, madre de tres hijos, India (2 años) y los gemelos Tristan y Sasha (11 meses) junto a Chris, adora competir con su marido para ver quién consigue estar en mejor forma.

"Él me sujeta los sacos de boxeo, aunque yo no puedo hacer lo mismo porque me empotraría contra la pared. Cuando [Chris] estaba entrenando para 'Thor', trajo un aparato que medía la grasa corporal, y te decía dónde tenías la grasa acumulada. Así que aquello se convirtió en una competición entre los dos. Si tenía grasa en algún sitio de mi cuerpo decía, 'Grr, voy a trabajar esa parte'. Simplemente lo hacíamos por diversión, era una competición, no hay otra razón que la de que me gusta retarme a mí misma", añadió.