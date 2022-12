Ellie Goulding va a la fiesta del pijama

El éxito profesional no da la felicidad ni el estilo, y nadie se lo ha dicho a Ellie Goulding. A pesar de sus logros en las listas de éxitos musicales, la cantante no ha sabido acoplar sus triunfos a su imagen diaria. Tanto es así que se aventura a salir a la calle ataviada con unos pantalones estampados con unas infantiles nubes, cual sonámbula en plena noche. Además, para que no se malograse su modelito de fiesta del pijama, la intérprete combinó el estampado de bóveda celeste con una camiseta blanca, una gorra negra y unas oscuras gafas que, si pretendían cumplir la función de hacerla pasar desapercibida, fallaron estrepitosamente.