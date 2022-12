Ellen Page: 'Soy más feliz desde que anuncié mi homosexualidad'

La guapa intérprete canadiense, que confesó el pasado mes de febrero su lesbianismo, está deseando casarse y formar una familia, aunque reconoce no estar muy tentada a encarar un embarazo.

"Estoy deseando casarme. Soy una romántica, es horrible. No creo que quiera quedarme embarazada pero me encantaría criar un hijo", declaró la actriz de 27 años a The Hollywood Reporter.

La actriz de 'Juno' anunció su homosexualidad durante un discurso dado en Time to THRIVE, campaña pro derechos humanos que se celebró en Las Vegas a principios de año, y desde entonces cree que su vida ha mejorado.

"Sabía que si lo hacía sería más feliz. Pero nunca hubiera podido imaginar cuánto. Cada pequeño aspecto de mi vida lo vivo mejor", señaló la artista.

Ellen, que confesó a sus padres su sexualidad a los 19 años, temía que su condición de lesbiana pudiera afectar negativamente a su carrera profesional.

"Durante mucho tiempo pensé que no podía decirlo. Adoro ser actriz, es una parte muy importante de mi vida y creí por eso que debía mantenerlo en privado. Pensé también que no debía confesarlo porque mi trabajo consiste en crear una ilusión. Me puse todas esas tonterías como excusa porque tampoco veo a otras actrices heterosexuales hacer mucho por esconder su heterosexualidad", añadió.