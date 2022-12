Ellen Page se sintió 'renovada' tras confesar su homosexualidad

Tras confesar su homosexualidad, la actriz Ellen Page se sintió "inmediatamente" mejor, pues por fin se mostraba ante el mundo tal y como ella era en su vida personal.

"Inmediatamente me sentí como una nueva persona... Ese peso que ni siquiera te das cuenta de que estás llevando encima, desaparece completamente", reveló Ellen a los micrófonos de QUEM.

Aunque ahora la actriz se muestra muy abierta al hablar sobre su sexualidad, no lo es tanto cuando le preguntan sobre su situación sentimental actual, ya que prefiere responder entre risas: "No hago comentarios".

Para Ellen, el apoyo de sus padres ha sido una de las cosas por las que más agradecida y afortunada se siente, y confiesa que desde el momento en el que quiso hacer pública su homosexualidad, ellos estuvieron a su lado.

"Se emocionaron, me apoyaron muchísimo. No puedo ser más afortunada, porque hay mucha gente que no tiene ese apoyo. Tengo suerte de tener unos padres que me quieren", añadió.

La artista decidió hacer pública su orientación sexual durante un evento del colectivo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) el año pasado, tras el que admitió no haberse sentido nunca tan nerviosa.

"Fue la vez que más nerviosa he estado en mi vida, sin duda. Mi mayor miedo era sufrir un ataque de pánico, pero estaba muy preparada para hacerlo y, francamente, muy emocionada. Así que fue una combinación de estar emocionada por hacerlo y finalmente estar en un momento de mi vida en el que podía hacerlo", confesaba en el programa de Ellen DeGeneres.