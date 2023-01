Ellen Page se siente muy orgullosa de su novia Samantha Thomas

Aunque la actriz Ellen Page echó en falta que su novia Samantha Thomas pudiera acompañarla al Festival de Cine de Sundance este sábado para el estreno de su última película, 'Tallulah', su relación no podría ir por mejor camino gracias en gran parte al "apoyo" que se ofrecen siempre la una a la otra.

"Está en casa trabajando. Desearía que pudiera estar aquí. [Samantha] es genial y nos lo pasamos muy bien juntas. Nos queremos y nos apoyamos. Es la mejor", contó Ellen a E! News en la alfombra roja.

En la película, Ellen interpreta a una joven que secuestra a un bebé porque no cree que su madre alcohólica pueda cuidar de él, una experiencia que resultó "muy especial" para ella al obligarle a trabajar con una niña de 15 meses.

"Honestamente, es la experiencia más especial que he tenido nunca en el terreno de la interpretación. No hace falta decirlo, pero supuso todo un reto porque tu primera preocupación es: 'Este bebé necesita estar bien, necesita estar a salvo'. Y además quería que los padres no se preocuparan y por tanto actuar quedaba un poco en segundo plano. No podías predecir cómo iba a actuar tu pequeña compañera de reparto. Eso te hace estar muy atenta y más abierta a todo. Me sentí muy conectada a ella", comentó.

Sin embargo, pasar tanto tiempo con un bebé no ha conseguido despertar el instinto maternal de la actriz.

"¿Sabes? Es gracioso. He tenido una experiencia tan especial con ese bebé que le dije [a la directora de la cinta, Sian Heder]: 'Estoy preocupada. No sé realmente [si quiero tener hijos]'. Pero creamos un vínculo muy rápido y fue muy especial. ¿Pero quiero tener un bebé pronto? No lo creo", añadió Ellen.