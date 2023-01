Elle Fanning cree en los extraterrestres

La actriz Elle Fanning (17) está convencida de que hay vida en otros planetas, pero no sabe si alguna vez habrá pruebas de la existencia de extraterrestres.

"Pienso en ellos. No creo que seamos los únicos en millones de galaxias. Puede que nunca les conozcamos, puede que nunca sepamos nada acerca de ellos, pero tiene que haber algo, ¿no? Yo creo que sí", cuenta en la edición de noviembre de la revista Nylon.

Pero Elle también presta atención a su vida en el planeta Tierra y recuerda cómo solía pegar a su hermana Dakota (21) cuando eran pequeñas.

"Cuando éramos pequeñas nos peleábamos todo el tiempo. Soy más alta, así que era yo la que le pegaba".

En su nueva película 'About Ray', la menor de las Fanning encarna a un adolescente transexual, pero cree que su papel debería haber sido interpretado por un actor de esa condición.

"Deberían poder interpretar mi parte, ¿sabes? Deberían tener las mismas oportunidades".

La joven actriz agradeció la ayuda de los adolescentes transexuales que compartieron sus propias experiencias con ella y le dieron consejos sobre cómo interpretar a Ray.

"Se abrieron a mí de una manera increíble, soy solo una extraña que está haciendo una película, pero me contaron sus distintas historias e incluso pequeños detalles, como cuál es la mejor marca de vendaje para el pecho: 'Todas son una mie**a, pero esta está bien'. Fueron de gran ayuda", añade.

Elle se metió tanto en el personaje que incluso se emocionó al ser confundida con un chico cuando llevaba el vestuario de la película fuera del rodaje.

"Yo iba a comer y no me cambiaba, así que parecía Ray. El camarero venía y me decía: 'Oh, ¿ha acabado de comer, señor?'. La actriz en mí estaba como: '¡Sí!'. Luego pensé: 'Guau, si eso realmente le pasara a Ray, estaría contento de que alguien le viera tal y como es".