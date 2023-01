Ella es mil veces más linda: Ariadna Gutiérrez sobre su parecido con Sofía Vergara

Su curvilínea figura, su largo cabello y su acento colombiano han conseguido que Ariadna Gutiérrez (22) se gane el sobrenombre de la 'nueva Sofía Vergara', un título que a ella no le pesa lo más mínimo porque considera todo un orgullo que la comparen con su compatriota, aunque Sofía (43) sea dos décadas mayor que ella.

"Para mí, como colombiana, es un ídolo, es una mujer tan bella y tan exitosa... Es un orgullo colombiano tenerla triunfando en todo el mundo. Me da risa porque yo siempre digo que ella es 1.500 veces más linda que yo. Pero de pronto, [es verdad que] hay looks que nos hacen parecer muy similares", afirmó en una entrevista a People en Español.

Sin embargo, Ariadna también quiere dejar claro que el parecido entre ambas se limita al aspecto físico.

"Es un orgullo que me comparen con ella, pero cada una tiene su esencia y ella es maravillosa", añadió.

Uno de los rasgos que comparten Ariadna y Sofía es su demoledora sinceridad a la hora de hablar de su aspecto físico y de cómo consiguen mantenerse en forma. Si Sofía nunca ha escondido su predisposición a pasar por quirófano cuando lo considere necesario, Ariadna tampoco se queda atrás reconociendo abiertamente que no puede permitirse el lujo de comer de todo.

"No, no hago dieta, pero sí como muy, muy saludable y me gusta hacer mucho deporte. Pero no puedo comer todo lo que me gusta todos los días, aunque merece la pena el sacrificio", confesaba Ariadna en el programa 'Despierta América' de la cadena Univisión.

