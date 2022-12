Elizabeth Gutiérrez responde a las declaraciones de William Levy sobre su separación

Aunque el final de la relación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy fue 'cosa de dos', hasta ahora ha sido el actor quien ha dado sus declaraciones a la hora de dar explicaciones ante la opinión pública sobre su separación.

Sin embargo, la actriz no ha podido resistirse a dar su opinión, muy discretamente eso sí, sobre las declaraciones de su ya expareja a la revista People en Español confirmando que "ya no están juntos". Y lo ha hecho recurriendo a las redes sociales, donde ha dejado entrever que no le hace ninguna gracia ver al cubano desvelando intimidades sobre su vida.

"Es difícil ser figura pública y no querer convertir tu vida en un circo... Y pues sí, mejor me callo", escribió Elizabeth en su perfil de Twitter apenas unas horas antes de que viera la luz la portada del nuevo número de la revista en la que aparece William.

Ante el aluvión de mensajes de preocupación y apoyo que le enviaron sus fans, Elizabeth quiso calmar los ánimos con un nuevo tuit en un tono más optimista.

"Seamos felices. Total ¡locos ya estamos todos! Bello día para ustedes".

Las duras palabras de Elizabeth contrastan notablemente con la actitud de William, que no descarta la posibilidad de que la pareja, que tiene dos hijos en común, se dé una nueva oportunidad en el terreno sentimental en un futuro.

"Sí, estamos separados, pero no como familia. Y tampoco descartamos la oportunidad de estar juntos emocionalmente en un futuro, así sea mañana, en una semana, en un mes o un año", revela el intérprete de origen cubano en la publicación.

Por: Bang Showbiz